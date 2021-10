Figo torna a Milano: “Quattro anni indimenticabili”

Il messaggio sui social dell'ex nerazzurro

"Tornato in una città fantastica dove ho speso quattro anni indimenticabili! Amala". Così Luis Figo ha postato su Instagram la propria felicità per essere a Milano, un messaggio accompagnato da una foto con alle spalle il Duomo. Figo è stato nei giorni scorsi in uno dei ristoranti in città di proprietà di Javier Zanetti, con cui ha giocato in nerazzurro, assieme ad altre vecchie glorie del calcio quali Maxwell, Robbie Keane e Gaizka Mendieta.