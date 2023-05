Hakan Calhanoglu aspetta con impazienza il momento di potersi misurare nel derby della Madonnina. Attesissimo ex, già in campo (e a segno) nelle più recenti stracittadine, il turco ha postato una foto su Instagram che lo vede in tenuta nerazzurra con la mano sul petto. Nel copy, una clessidra e due cuori nerazzurri, a testimoniare l'appartenenza al mondo interista.