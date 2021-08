Empoli, Pinamonti: “Qui con entusiasmo dopo la gioia scudetto con l’Inter”

L'Arciere di Cles è già carico per la nuova avventura in azzurro

Andrea Pinamonti è già carico per la nuova esperienza che lo attende a Empoli, club nel quale si è trasferito ufficialmente oggi in prestito secco dall'Inter. "Dopo una stagione in nerazzurro, culminata con la gioia del titolo di Campioni d’Italia, con grande entusiasmo inizio oggi una nuova avventura", ha scritto l'Arciere di Cles sul proprio profilo Instagram.