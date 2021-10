Dzeko crede ancora ai Mondiali: “Non ci arrenderemo finché c’è speranza”

Il capitano della Bosnia dopo il pari con l'Ucraina: "Crediamo in noi stessi e ci crederemo fino all'ultimo momento"

Edin Dzeko usa ancora una volta il proprio profilo Facebook per rincuorare la sua Nazionale dopo il pareggio ottenuto dalla Bosnia-Erzegovina contro l'Ucraina, che le permette di sperare ancora nella seconda posizione del girone valida per gli spareggi. "Ben fatto ragazzi. Sappiamo cosa dobbiamo fare fino alla fine. Crediamo in noi stessi e ci crederemo fino all'ultimo momento. Non ci arrenderemo finché c'è speranza. Grazie a tutti coloro che sognano con noi".