Il fallo tattico di Denzel Dumfries su Giacomo Raspadori durante Inter-Napoli si trasforma in un vero e proprio contest. A lanciarlo sui social con l'hashtag #NotInMyHouse è lo stesso esterno olandese, pubblicando due video paralleli e informando i followers: "REGALO. Fai il tuo remix e sceglierò il migliore per vincere una maglia firmata dell'Inter! Non dimenticate di usare l'hashtag qui sopra e taggatemi. #NotInMyHouse", si legge nel post su Instagram.