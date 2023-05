Denzel Dumfries continua a festeggiare sui propri canali social il passaggio del turno dell'Inter in finale di Champions League contro il Manchester City, gara in programma il 10 giugno in Turchia. "Road to Istanbul! Enjoyed this one... Forza Inter", ha scritto il laterale olandese due giorni dopo la vittoria decisiva contro il Milan.

