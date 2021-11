Dumfries e De Vrij disegnano i compagni. L’Inter: “Come sarà andata a finire?”

I due olandesi abbandonano il pallone per essere protagonisti con la tavola grafica

Sfida in casa condita da tante risate quella tra Denzel Dumfries e Stefan de Vrij. I due olandesi son stati chiamati ad utilizzare una tavola grafica per disegnare i propri compagni di squadra: da Lautaro a Barella, passando per Calhanoglu. L'Inter mostra com'è andata in un video condiviso sui social.