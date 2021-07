Dumfries, commento social a De Vrij che fa sognare gli interisti

Il mercato chiama, Dumfries risponde (a De Vrij) e fa sognare i tifosi interisti

Buon test quello svolto ieri dall'Inter di Simone Inzaghi che ha stravinto l'amichevole casalinga contro il Crotone. L'ennesima buona uscita per la preparazione stagionale come sottolinea Stefan De Vrij che su Instagram ha postato una foto che lo ritrae in campo nella gara di ieri pomeriggio. Nessuna didascalia particolare nella description del post dell'olandese, a spiccare però è un piccolo dettaglio quanto piccante che fa sognare i tifosi della Beneamata. Tra i commenti spunta infatti un commento del connazionale, nonché oggetto del desiderio di casa Inter, Denzel Dumfries che con due semplici emoticon ha stuzzicato fantasia e speranze dei nerazzurri che invitano l'olandese a vestire la maglia del Biscione.