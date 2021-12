Dumfries accoglie il 2022 con la maglia dell’Inter: “Pronto per il nuovo anno”

Il messaggio di auguri dell'olandese su Twitter

Cominciano ad arrivare i primi messaggi di auguri social di un felice 2022 da parte dei giocatori dell'Inter, quando in Italia si sta avvicinando la mezzanotte del 31 dicembre. "Pronto per il nuovo anno! Buon anno a tutti!", ha scritto su Twitter Denzel Dumfries, con tanto di immagine che lo ritrae con la maglia nerazzurra davanti a uno sfondo in cui scoppiano dei fuochi d'artificio.