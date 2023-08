Cominciano ad arrivare le prime impressioni social dal mondo Inter, alla vigilia dell'esordio stagionale contro il Monza, di scena domani a San Siro alle 20.45. Su Instagram, per esempio, Hakan Calhanoglu ha pubblicato un video con alcune delle sue migliori giocate sciorinate nel biennio nerazzurro, corredato da un messaggio per dare la carica a tutto l'ambiente: "Pronto per la prossima stagione", ha scritto il centrocampista turco.