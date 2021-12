De Vrij, un augurio di “buon Natale” a ritmo di pianoforte

Un augurio sulle note di 'We wish you a merry Christmas'

Egle Patané

Natale a ritmo di musica per Stefan de Vrij che ha 'rubato' un pezzo di extra della video intervista rilasciata a DAZN per augurare "Buon Natale a tutti. Lascia che sia un momento magico con i tuoi cari" si legge su Instagram, a corredo di uno stralcio di video in cui l'olandese è ripreso a suonare 'We wish you a merry Christmas' al pianoforte. "Spero che tutti abbiano una vacanza sicura e felice" conclude il 6 nerazzurro.