Prestazione importante pe Stefan de Vrij in quel di Bergamo, dove l'Inter è riuscita a mettere in tasca altri tre punti pesantissimi per conservare la vetta della classifica. Lo sa bene anche il difensore olandese: "Grandissima vittoria oggi (ieri, ndr) e battaglia vera! Continuiamo così", il pensiero esternato su Instagram dopo la vittoria sull'Atalanta.