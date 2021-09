De Vrij non si ferma: prima della Samp “seduta pomeridiana” al pianoforte

Il difensore olandese ha condiviso la sua ultima performance direttamente su Instagram

Stefan de Vrij si divide sempre di più tra calcio e musica. Dopo la collaborazione con i Keemosabe nel brano Hey Brother e a poche ora dalla sfida con la Samp, il difensore dell'Inter continua a dedicarsi anche alla passione per il pianoforte: per lui oggi una "sessione pomeridiana" sponsorizzata in un video su Instagram.