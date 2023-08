Dopo aver ancora una volta siglato un contratto che lo lega all'Inter, Stefan De Vrij festeggia il suo prosieguo in nerazzurro condividendo la gioia del rinnovo sui social: "Ancora nerazzurro - si legge nel post pubblicato su Instagram, addobbato con due cuori nerazzurri -. Niente di anomalo quanto fatto dall'olandese, se non fosse che l'esultanza è arrivata in differita con un leggerissimo ritardo di circa due mesi ma ecco subito la spiegazione: "Ragazzi ho ritrovato la password" scrive appena sotto in un commento, con tanto di emoticon con la ristatina.