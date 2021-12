De Vrij e Calhanoglu insieme per le feste: scatto social a Dubai

Lo scatto social dei due giocatori nerazzurri durante le feste

Stefan De Vrij e Hakan Calhanoglu hanno scelto la stessa meta per passare i giorni delle feste natalizie con le rispettive compagne/mogli. Il centrocampista turco ha pubblicato su Instagram uno scatto che ritrae entrambi in compagnia del celebre chef Salt Bae, a Dubai, al Nusr-Et Steakhouse. In diverse interviste recenti entrambi hanno sottolineato di essere molto amici: ad Halloween era stato pubblicato anche un video che vedeva i due compagni di squadra insieme a Denzel Dumfries impegnati in una escape room.