"La risposta giusta dopo ogni sconfitta. Next step Derby di Milano". Matteo Darmian dimentica la sconfitta contro la Lazio, celebra sui social la vittoria contro la Cremonese e mette già nel mirino il Milan in vista della stracittadina in programma sabato pomeriggio a San Siro. L'azzurro, schierato ieri da Inzaghi sull'out di sinistra, si è dimostrato ancora una volta un jolly prezioso.