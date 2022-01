D’Ambrosio esulta sui social: “Settimana importante iniziata bene”

Il difensore dell'Inter posta la sua felicità su Instagram per la vittoria sulla Lazio di ieri

Nel corso del match di San Siro contro la Lazio Danilo D’Ambrosio non è stato uno dei protagonisti, ma, nonostante ciò, dopo la partita non si è risparmiato nel congratularsi via social, tramite il suo account Instagram, con i compagni di squadra. La prima foto da lui pubblicata, che lo ritrae mentre abbraccia Alessandro Bastoni, autore di un gol e dell’assist decisivo, nei festeggiamenti subito dopo il fischio finale, è accompagnata dalla didascalia: ‘’Settimana importante, meglio iniziarla con una grande vittoria’’, seguita da due cuori nerazzurri a testimonianza del grande attaccamento alla maglia e dello spirito di squadra che si sta vedendo sul campo di gioco in tutti i componenti della rosa.