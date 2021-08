D’Ambrosio esulta con i tifosi dopo il 4-0: “Siamo tornati… insieme a voi!”

Il difensore celebra il successo contro il Genoa con San Siro riaperto parzialmente al pubblico

Anche Danilo D'Ambrosio, ieri rimasto per tutti i 90 minuti in panchina, esulta su Instagram dopo il 4-0 rifilato al Genoa in un San Siro riaperto parzialmente ai tifosi per la prima giornata di Serie A: "Siamo tornati… insieme a voi!! +3", il messaggio del numero 33 nerazzurro con la foto del saluto alla Curva Nord.