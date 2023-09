Il pari strappato dall'Inter sul campo della Real Sociedad è stato 'un miracolo', secondo Stephane Dalmat. "La partita è stata durissima, siamo contenti di tornare in Italia con un punto perché secondo me l'Inter non ha giocato bene - l'analisi dell'ex centrocampista su Instagram -. Ha giocato contro una squadra forte, che gioca bene al calcio. Contro le spagnole è sempre difficile giocare, ieri si è visto con la Real Sociedad che ha fatto un primo tempo incredibile. Penso che non era il momento di fare turnover, era la prima partita di Champions, andavano messi i titolari, quelli che hanno giocato contro il Milan".

La responsabilità maggiore per la prestazione non all'altezza della squadra deve ricadere su Simone Inzaghi, per Dalmat: "Il turnover non è stato giusto, doveva farlo a Empoli. Penso che Inzaghi, che è un allenatore intelligente, lo sa. Avrà pensato che i giocatori che hanno giocato contro il Milan fossero stanchi. La squadra ha comunque molto carattere e ha dimostrato di essere una grande squadra".

La partita è stata anche condizionata da un errore di Bastoni, che ha spalancato le porte al vantaggio basco cambiando l'inerzia della partita: "Bastoni ha fatto una cazzata che a questi livelli non puoi fare, però non va criticato per questo perché tutti hanno sbagliato - le parole di Dalmat -. Abbiamo visto un'Inter senza ritmo, in difficoltà soprattutto a centrocampo. Abbiamo avuto la fortuna di non prendere il secondo e il terzo gol nel primo tempo, anche grazie a una parata straordinaria di Sommer. Nel secondo tempo la Real Sociedad ha messo meno intensità, ma è normale. Poi i cambi di Inzaghi hanno migliorato la squadra, abbiamo visto più profondità".