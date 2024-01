Vigilia di Supercoppa a tinte nerazzurre per i tifosi interisti presenti a Riyadh e arrivati dalle varie città dell'Arabia e dai paesi del Medio Oriente. I soci degli Inter Club KSA, Qatar, Iraq, Libano, Bahrein, Emirati Arabi e Oman hanno avuto l'opportunità di incontrare Yann Sommer, Carlos Augusto e il Vice President nerazzurro Javier Zanetti.

"Foto, autografi e tanta emozione, in una mattinata che ha ribadito la trasversalità del tifo nerazzurro, che anche a Riyadh ha saputo richiamare tanti tifosi, tanti soci Inter Club, tutti con un'unica missione: stare il più vicino possibile alla squadra per manifestare calore e affetto in vista della finale della Supercoppa Italiana", si legge nella nota del club nerazzurro.