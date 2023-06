Marcus Thuram è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. A confermare tutte le indiscrezioni delle ultime ore ci ha pensato lo stesso attaccante francese che ha lasciato un like al post di 433, pagina sportiva che su Instagram conta quasi 65 milioni di followers, dove viene annunciato il suo passaggio all'Inter con tanto di foto in maglia nerazzurra. Un'altra chicca social dopo il tweet "Here we go" cancellato nella serata di ieri pochi minuti dopo la sua pubblicazione.