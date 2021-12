Da Skriniar a De Vrij: ad Appiano Gentile volano palle di neve

L'Inter pubblica su Instagram qualche scatto dell'allenamento odierno

Allenamento 'in bianco' oggi ad Appiano Gentile, con il centro sportivo nerazzurro completamente innevato dopo la nevicata che ha colpito Milano nelle ultime ore. E per diversi giocatori dell'Inter è una scusa per tornare bambini per qualche minuto: da Skriniar a De Vrij passando per Barella e Dimarco. Sui social del Biscione spuntano le foto di alcune battaglie a colpi di palle di neve.