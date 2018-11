Una vittoria convincente, quella ottenuta ieri dall'Inter a San Siro contro il Genoa. Un 5-0 frutto della grinta e della convinzione degli uomini di Spalletti. Questo sottolinea il terzino nerazzurro Danilo D'Ambrosio sul proprio profilo Instagram. "Non esistono partite semplici,siamo noi a renderle tali con la nostra voglia di VINCERE !!+3". Un messaggio che sa di carica per la squadra, anche in vista dei prossimi impegni, uno su tutti, la sfida di martedì sera a San Siro contro il Barcellona.

