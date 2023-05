Titolare e capitano per la partita di ieri tra Inter e Lazio, Danilo D'Ambrosio esulta sui social network per un successo fondamentale, a cui per ragioni legate alla necessità di rimontare ha partecipato soltanto nella prima frazione. Dopo l'intervallo, infatti, Inzaghi ha inserito Dumfries e arretrato Darmian. "Volevamo vincere e lo abbiamo fatto da Inter", ha scritto D'Ambrosio su Instagram.