Crossbar Challenge: il ‘Team Stankovic’ sfida il ‘Team Esposito’

Due squadre di giovani dell'Inter si sfidano a colpi... di traversa

'Team Stankovic' vs 'Team Esposito'. È il nuovo duello interno in casa Inter che vede contro due squadre di giovani promesse nerazzurre sfidarsi nella Crossbar Challenge: quale team riuscirà a centrare per primo quattro traverse calciando da fermo? La risposta è nel video pubblicato sui social dal club meneghino.