Croazia-Slovacchia, interisti contro in campo: Dzeko spettatore speciale in Ucraina

Momento di relax per l'attaccante bosniaco: sul tablet c'è la partita di Osijek

In attesa di scendere in campo domani sera, per guidare la Bosnia ed Erzegovina nell'insidiosa trasferta in terra ucraina, Edin Dzeko si è preso due ore di relax in hotel per guardare sul tablet Croazia-Slovacchia, il match di Osijek che mette contro Ivan Perisic e Marcelo Brozovic a Milan Skriniar. "Good mood", ha scritto il Cigno di Sarajevo a corredo della foto pubblicata all'interno delle sue Instagram stories in cui si vede Brozo di spalle.