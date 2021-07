‘Cremuna la ghé’: Bastoni e Vialli in festa anche per la loro città e provincia

Il difensore dell'Inter posa con l'assistente di Roberto Mancini, cremonese doc, e dedica un pensiero alla città dei violini

C'è anche un pensiero per la città di Cremona nei post celebrativi di Alessandro Bastoni dopo la vittoria dell'Europeo. Il difensore dell'Inter, residente a Piadena Drizzona, ha posato infatti in compagnia del portabandiera della città del Torrazzo nella spedizione azzurra, ovvero Gianluca Vialli facendo sapere a tutti i suoi followers che 'Cremuna la ghé', frase che certamente non ha bisogno di traduzioni.