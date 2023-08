Dopo la trattativa e il trasferimento lampo al Marsiglia di Joaquin Correa, anche l'agenzia che segue le prestazioni sportive del giocatore esulta per il lieto fine dell'operazione: "Il Tucu è un nuovo giocatore del Marsiglia. Forza Tucu sempre al tuo fianco" si legge nel post pubblicato dalla World Soccer Agency di Alessandro Lucci a corredo di alcune foto che ritraggono l'argentino a fianco dell'entourage e della dirigenza del club francese. "Buona fortuna per questo nuovo capitolo della tua carriera, Tucu" si legge in un altro post attraverso il quale l'agenzia rende pubbliche le immagini del momento della firma.