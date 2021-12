Correa non si ferma neanche in vacanza: nel mirino il tour de force di gennaio

In Argentina, il Tucu lavora per rimettersi a disposizione di Inzaghi in vista della ripresa dopo le feste

Joaquin Correa non si ferma neanche in vacanza, voglioso come è di rimettersi a disposizione di Simone Inzaghi in tempo per la ripresa di gennaio, quando l'Inter sarà protagonista di un tour de force di sei partite in sedici giorni tra campionato e finale di Supercoppa italiana. Il Tucu, ai box dallo scorso 4 dicembre, giorno in cui accusò una distrazione ai flessori durante Roma-Inter, ha postato una foto e un video su Instagram che lo ritraggono mentre pedala sulla cyclette e fa esercizi per addominali e pettorali. Il tutto in pantaloncini per le alte temperature registrate in Argentina, dove ha deciso di trascorrere i giorni liberi concessi dal tecnico che tanto ha spinto per portarlo a Milano dopo l'esperienza alla Lazio.