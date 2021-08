Correa sceglie la 19, Cambiasso: “Non male quel numero”

Il Tucu ha deciso di indossare la maglia numero 19 indossata proprio da Cambiasso in passato

Joaquin Correa come Esteban Cambiasso. Il neo acquisto dell’Inter, voluto fortemente da Simone Inzaghi, ha scelto di prendere la maglia numero 19 in nerazzurro. Un numero già vestito in passato da un pilastro come El Cuchu, che infatti commenta prontamente su Instagram: “Non male quel numero” e l’emoticon di un occhiolino.