Cordoba, vent’anni dal successo in Copa America: “Il giorno più felice della mia carriera”

Il 29 luglio 2001 il trionfo della Colombia in Copa America

Ivan Cordoba festeggia su Instagram il ventennale dal successo in Copa America con la Colombia. Risale al 29 luglio del 2001 il trionfo in finale contro il Messico, 1-0 con rete di testa proprio di Cordoba su calcio di punizione. "Vent'anni di un sogno diventato realtà - ha scritto Cordoba - E' stato il giorno più felice della mia vita sportiva. Per questo ho voluto condividere questo video con parte degli artefici del sogno divenuto realtà. La soddisfazione più grande è stata regalare una gioia enorme a tutta la Colombia".