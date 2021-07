Copa America all’Argentina, la gioia di Lautaro: “Per chi ci sostiene”

Il post del Toro dopo il successo con l'Albiceleste

"Per tutti gli argentini, per tutte le persone che ci sostengono, per tutta la famiglia". Comincia con queste parole il post condiviso su Instagram da Lautaro Martinez, fresco di vittoria della Copa America con la sua Argentina: "Grazie per questa gioia, siamo campioni d'America" il messaggio del Toro con alcune foto di festa.