Compleanno speciale e pieno di gioia per Stefan De Vrij che oggi compie 32 anni. Il difensore nerazzurro sebbene ieri con la Juventus abbia giocato giusto qualche manciata di minuti non ha dubbi: "Niente di meglio che festeggiare il compleanno dopo aver vinto il derby d’Italia davanti ai nostri tifosi" come ha scritto su Instagram dopo la partita e a qualche minuto dalla mezzanotte. Un regalo perfetto per un compleanno all'insegna di relax (Inter oggi a riposo) ed entusiasmo.