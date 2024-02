Compleanno da incornicare per Francesco Acerbi che ieri ha compiuto 36 anni e festeggiato con tanto di vittoria e gol. "Che modo di festeggiare il suo compleanno" è l'omaggio della P&P Sport Management, l'agenzia di procura che segue il difensore nerazzurro che sui social celebra la bella giornata di ieri dell'ex Lazio. "Francesco Acerbi ha aperto le marcature nella vittoria dell'Inter per 4-2 in trasferta contro la Roma. Ha 36 anni e la sua presenza rimane fondamentale per l'Inter - si legge nel post Instagram -, che ha vinto cinque partite consecutive e guida la classifica di Serie A. Forever Young".