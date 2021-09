Cile, Vidal travolto dall’affetto dei tifosi: “E’ per loro che continuo a dare tutto”

Il centrocampista si è soffermato con alcuni sostenitori della Roja per foto e autografi

Accoglienza da re ieri sera a Barranquilla per Arturo Vidal. Letteralmente travolto dall'affetto dei tifosi cileni, con i quali si è soffermato per foto e autografi nell'hall dell'albergo dove sta alloggiando la Roja in vista del match con i padroni di casa della Colombia. In particolare, il centrocampista dell'Inter ha regalato un momento speciale a un bambino che gli è corso incontro per strappare una foto ricordo. "Sono stati tanti anni di duro lavoro e di grandi soddisfazioni. È in momenti come questi che si apprezza l'affetto e il riconoscimento delle persone, inoltre ti rendi conto che per loro devi continuare a dare tutto. Andiamo per un grande giorno, Cile", ha scritto il Guerriero sul suo profilo Twitter, allegando il video che testimonia tutto l'entusiasmo che lo ha circondato alla vigilia della delicata valida per le qualificazione sudamericane a Qatar 2022.