"Sei stato il viaggio più bello e intenso della mia vita. Sei stato il mio tutto". Con queste parole, l'ex capitano della Nazionale e della Juventus, Giorgio Chiellini ha salutato il calcio giocato. Un addio pronunciato su Instagram dall'ex bianconero, avversario ma anche compagno di Nicolò Barella che con Chiello ha trascorso i primi passi in azzurro, fino all'Europeo vissuto insieme da protagonisti e finito proprio con il difensore livornese che alzava la Coppa sotto il cielo di Wembley.

Un percorso che il centrocampista interista non potrà ma dimenticare, così come il capitano di quella Italia e a qualche ora dal fischio d'inizio di Inter-Real Sociedad, l'anti-social per antonomasia Nicolò Barella fa un'eccezione alla regola e omaggia "re Giorgio" la "Leggenda" come ha scritto lo stesso centrocampista sardo a corredo di una foto, pubblicata su Instagram, che ritrae Chiello con la Coppa dell'Europeo 2021.