Cena da King per Vidal: il cileno a Dubai con lo sceicco Mana al Maktoum

Il centrocampista dell'Inter si fa immortalare in compagnia del milionario in un lussuoso ristorante dell'emirato

In attesa di capire quello che sarà il suo futuro all'Inter, Arturo Vidal prosegue nelle sue vacanze con una tappa da vero... King. Il nazionale cileno ha condiviso su Instagram le immagini del suo soggiorno a Dubai, dove ha incontrato lo sceicco Mana Al Maktoum, un milionario fanatico del calcio e delle corse di cavalli, col quale ha cenato in un lussuoso locale dell'emirato. “Grato di poter condividere questo momento con Mana Al Maktoum. Grazie per l'accoglienza", ha scritto Vidal.