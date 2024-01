Primo compleanno interista per Carlos Augusto che festeggia oggi i 25 anni ricevendo, puntuali, gli auguri dell'Inter.

"Tanti auguri a Carlos Augusto Zopolato Neves! Oggi l'esterno brasiliano compie 25 anni - esordisce il club nerazzurro in un comunicato ufficiale -. Arrivato all’Inter nell’estate 2023, si tratta del primo compleanno nerazzurro di Carlos. Finora in questa sua prima stagione con l'Inter l'esterno ha collezionato 26 presenze tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, scendendo in campo in tutti i match giocati dai nerazzurri e segnando un gol. A Carlos vanno gli auguri di tutta la famiglia interista!".