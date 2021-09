Mandzukic si ritira, la dedica di Calhanoglu: “Ti auguro il meglio fratello”

Il fantasista dell'Inter sui social: "Congratulazioni per la tua splendida carriera, fratello"

Dopo l'addio al calcio di Mario Mandzukic, annunciato sui social con una lettera emozionante, Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter e suo ex compagno al Milan per 6 mesi, su Instagram gli ha dedicato un messaggio: "Congratulazioni per la tua splendida carriera, fratello. Ti auguro il meglio per il futuro".