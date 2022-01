Calhanoglu scherza: “Temevo che sarei rimasto squalificato per sempre”

"Complimenti ragazzi, grande vittoria", ha aggiunto il turco

Ospite illustre stasera a San Siro per Inter-Lazio, Hakan Calhanoglu era infatti sugli spalti, visto che stasera ha dovuto scontare la giornata di squalifica rimediata prima della sosta. Il centrocampista turco non vede l’ora di rientrare in campo: “Per un secondo ho pensato che sarei rimasto squalificato per sempre. Complimenti ragazzi, grande vittoria”, l’ironia del calciatore che avrebbe già dovuto scontare lo stop contro il Bologna nel match poi rinviato.