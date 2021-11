Calhanoglu, regalo per i fans: il turco mette in palio la sua maglia firmata

Protagonista con Milan e Napoli, Calhanoglu si coccola i nerazzurri

Protagonista nel derby e ancora una volta ieri contro il Napoli, Hakan Calhanoglu si è ripreso i riflettori di San Siro, dopo un inizio nerazzurro ad alti ritmi e la frenata successiva che aveva gettato qualche ombra sulla sua stagione fino a questo momento. Gol e assist contro la squadra di Spalletti e l'inevitabile idolatria dei tifosi nerazzurri, gasati dal turco ex Milan che oggi farebbero a gara per ottenere una sua maglia. In collaborazione con 433, Hakan decide di fare un regalo ai supporters mettendo in palio una sua divisa firmata. Come fare a provare ad ottenerla? La riposta la dà direttamente il numero 20 dell'Inter: "Seguite le istruzioni" dice nel video pubblicato sui social, dove spiega le modalità di partecipazione. Il vincitore sarà sorteggiato il prossimo 29 novembre.