Calhanoglu, derby speciale. Il turco sui social: “It’s time”

Il fantasista turco si appresta a sfidare la sua ex squadra con la maglia dei rivali cittadini

Partita speciale per Hakan Calhanoglu, che domani sarà il grande ex in campo nel derby della Madonnina tra Milan e Inter. Dopo qualche stagione in chiaroscuro nella sponda rossonera, in estate il fantasista turco si è trasferito all’Inter e ora si prepara ad affrontare il primo derby in maglia nerazzurra: “It’s time”, scrive il calciatore che alla didascalia allega un suggestivo fotomontaggio di sé con le maglie delle due compagini, il Duomo e lo stadio San Siro.