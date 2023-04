Altro messaggio di sostegno per Romelu Lukaku arriva da un compagno di squadra nell'Inter. Ad esprimersi su Instagram è Hakan Calhanoglu, che posta una foto dell'esultanza di Big Rom di ieri contro la Juventus scrivendo: "No al razzismo, ti vogliamo bene fratello". Una solidarietà ormai diventata universale, quella nei confronti del belga; una reazione che auspichiamo faccia partire riflessioni davvero serie e non di circostanza nel mondo del calcio...