Anche Juan Cuadrado si unisce al coro di avversari ed ex compagni che hanno reso tributo alla leggendaria carriera di Gianluigi Buffon, che oggi ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. L'interista, suo compagno di squadra alla Juve, ha dedicato al portierone campione del mondo 2006 questo pensiero su Instagram: "Superman in porta, una leggenda. Grazie di tutto, buona fortuna per la tua prossima tappa".