Oggi, venerdì 5 gennaio 2023, è un giorno da ricordare per il calcio canadese, che per la prima volta nella sua storia potrà vantare di avere un giocatore che rappresenta il Paese in Serie A grazie al trasferimento di Tajon Buchanan dal Bruges all'Inter. "Congratulazioni per il tuo trasferimento storico, Tajon!", il messaggio che si legge sul profilo X della Nazionale canadese.

