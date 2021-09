Brozo ad Appiano con la 13, Ranocchia: “Sono sempre stato il tuo idolo”

Ennesimo siparietto social tra il difensore azzurro e il centrocampista croato

Marcelo Brozovic è sicuramente la mascotte numero uno nello spogliatoio dell'Inter. I compagni di squadra non perdono occasione per prenderlo di mira sui social, in primis Andrea Ranocchia. Il croato è stato immortalato da Radu ad Appiano con una canotta floreale e un 13 sulle spalle. Non si è fatta attendere la risposta del difensore azzurro, che indossa proprio quel numero all'Inter: "Sono sempre stato il tuo idolo", lo sfottò al compagno di squadra.