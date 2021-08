Brozovic e Barella sempre inseparabili, ancora “Dove sei Bare?”

Il centrocampista croato sfida ancora una volta l'azzurro, stavolta in auto

Marcelo Brozovic e Nicolò Barella sono ormai diventati inseparabili e non mancano di ribadirlo anche sui social. Dopo la foto di qualche giorno fa, oggi il centrocampista croato sfida l’azzurro in una gara di velocità in auto: "Dove sei Bare?", il solito ritornello.