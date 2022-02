Bolivia-Cile, Vidal suona la carica da Milano: “Lotteremo fino all’ultimo secondo”

Il centrocampista dell'Inter: "Oggi credo nella mia squadra, nei miei compagni e nel mio Paese".

Lontano fisicamente dalla Nazionale cilena per via della squalifica rimediata col Perù che lo ha 'bloccato' a Milano, Arturo Vidal fa capire di essere comunque lì col cuore a poche ore dalla gara cruciale contro la Bolivia sulla strada verso Qatar 2022: "Oggi credo nella mia squadra, nei miei compagni, nei nostri tifosi, nel mio Paese... Insieme, come sempre, dobbiamo lasciare la vita in campo finché abbiamo speranza, lotteremo fino all'ultimo secondo... Vamos Cile", il messaggio motivazionale scritto dal centrocampista interista su Instagram.