Sorrismo d'entusiasmo e di carica in vista della nuova avventura. Yann Bisseck sa come caricarsi e, al termine dell'amichevole disputata contro la Pergolettese, ha postato alcune immagini sui social scrivendo: "La prima settimana ei primi minuti in nerazzurro". La giusta determinazione per proiettarsi alle prossime tappe d'avvicinamento alla nuova stagione.