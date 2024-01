Anche in finale di Supercoppa è entrato con grande piglio sbrogliando qualche situazione che poteva risultare potenzialmente pericolosa. Yann Bisseck e la solita convinzione di anticipare gli avversari con perfetto tempismo. Curiosa la sua esultanza nel post-partita. Coppa tra le braccia e sciarpa dell'Aarhus al collo. Il riferimento al club danese dal quale l'Inter l'ha prelevato. Perché no, le origini non si dimenticano mai.